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Мексика отказалась помогать США в депортации нелегалов

Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США
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Marco Ugarte/AP

Мексика отказалась принимать депортационный рейс с нелегальными мигрантами из Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну», — сообщили в эфире.

Уточняется, что речь идет о двух направлявшихся в Гватемалу самолетах американских ВВС C-17. Каждый из этих самолетов вез не менее 80 нелегалов, которых приказали выслать из США.

До этого Дональд Трамп заявил, что депортация нелегальных мигрантов из США идет хорошо.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

Ранее Трамп назвал виновного в заселении США миллионами мигрантов.

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