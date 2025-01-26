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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75%

ЦИК Белоруссии: явка на президентских выборах в 16:00 составила 75,49%
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 16:00 составила 75,49%. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, пишет РИА Новости.

«Всего приняло участие в голосовании 75,49% граждан, включенных в списки для голосования», — сказал он на брифинге.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

В воскресенье вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев заявил, что проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом».

Политолог Артем Агафонов считает, что выборы в Белоруссии будут самыми скучными и предсказуемыми в истории страны. Он предрек, что лидер страны Александр Лукашенко наберет не менее 85%.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о преемнике.

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