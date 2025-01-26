«Аэрофлот» заявил о дополнительной посадке самолета Москва — Сочи

Самолет Москва — Сочи совершил дополнительную посадку в Саратове из-за сработавшего индикатора уровня масла. Об этом сообщила авиакомпания «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.

«Из Москвы направлен резервный борт. Ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 мск). На время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки», — сообщили в авиакомпании.

Подчеркивается, что дополнительная посадка прошла в штатном режиме. Решение о ней было принято пилотом для обеспечения безопасности полета.

Авиаперевозчик направил из Москвы резервный борт, добавил авиаперевозчик.

20 января самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров. Экипаж оказал человеку первую помощь, в аэропорту его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации.

Ранее пилоты рейса Стамбул — Москва увидели НЛО в небе над Минеральными Водами.