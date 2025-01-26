Врач отреагировала на слова Лукашенко о пользе картошки при похудении

Утверждение о том, что можно есть картофель и заниматься спортом, при этом гарантированно не поправляться – миф, не подтвержденный научными исследованиями. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если есть картошку и заниматься спортом — никогда не поправишься.

«Картофель не является «абсолютным злом» для фигуры. Все зависит от способа его приготовления, размера порций и общего рациона питания. При правильном употреблении картофель может быть частью здорового и сбалансированного рациона, при условии сочетания с физическими нагрузками и ограничении в рационе вредных продуктов. Давайте посмотрим на его состав. Основная часть картофеля – это углеводы, преимущественно крахмал. Картофель содержит клетчатку, особенно в кожуре. Клетчатка важна для пищеварения, способствует чувству сытости и контролирует уровень сахара в крови. Поэтому польза больше будет, если есть с кожурой. Картофель является источником витамина С, витаминов группы В (особенно В6), а также содержит витамин К, калий, магний, фосфор, антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от повреждений», — отметила Гузман.

При этом она обратила внимание, что польза и вред картофеля в большей степени зависят от способа его приготовления.

«Картофель, особенно очищенный и в виде пюре или жареный, имеет высокий гликемический индекс — он может быстро повышать уровень сахара в крови, что нежелательно для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Жареный картофель, картофель фри и чипсы содержат много жира и калорий, и могут способствовать набору веса. Кроме того, при жарке или запекании картофеля при высокой температуре может образовываться акриламид – потенциально вредное вещество. Является канцерогенном первого класса опасности. Поэтому предпочтение следует отдавать цельному картофелю, сваренному в кожуре или запеченному в духовке и сочетать его с другими продуктами, богатыми белком и клетчаткой (овощи, нежирное мясо или рыба), что замедлит усвоение углеводов. Повышенная физическая активность поможет утилизировать глюкозу и контролировать вес», — пояснила нутрициолог.

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