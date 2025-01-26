Лукашенко рассказал, как есть картошку и не поправляться

Лукашенко: если есть картошку и заниматься спортом — никогда не поправишься

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с журналистами дал совет, как есть картошку, чтобы не прибавлять в весе. Об этом пишет БелТА.

«Если есть картошку и заниматься спортом — никогда не поправишься», — отметил президент.

Во время выборов главы государства Лукашенко на избирательном участке заявил, что отдал свой голос «за всех».

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев заявлял, что проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом».

Ранее Лукашенко рассказал, как зарабатывал деньги в студенческие годы.