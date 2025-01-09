Россиян предупредили об опасности разгрузочных дней

Разгрузочные дни, в ходе которых люди ограничивают рацион определенным количеством калорий или едят только конкретные продукты, могут спровоцировать проблемы с мышцами. Об этом «Пятому каналу» рассказал нутрициолог Алексей Исупов.

По его словам, они могут возникнуть на фоне дефицита питательных веществ. Помимо этого, такой тип питания может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и обострить хронические заболевания, предупредил эксперт. Из-за недостатка витаминов и минералов может также нарушиться сон.

Исупов подчеркнул, что разгрузочные дни могут спровоцировать еще больший набор веса.

«На следующий день после «разгрузки» мы открываем холодильник, а там море еды. Нам уже есть хочется в три раза сильнее, потому что надо восполнить дефициты. И мы съедим, скорее всего, и за вчерашний день, и за сегодняшний», — пояснил нутрициолог.

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева до этого рассказала «Газете.Ru», что научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения нет. Также они не оказывают никакого детокс-эффекта на организм, отмечала она.

Ранее диетолог посоветовала россиянам проводить разгрузочные дни на картошке.