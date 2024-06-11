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Рядом с московской школой нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

360.ru: около школы в Москве нашли предмет, похожий на военный снаряд

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Shutterstock

На территории школы на ул. Плещеева в Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. К учебному заведению вызвали полицию, передает 360.ru со ссылкой на источник.

В школе не проводятся никакие мероприятия, так как сейчас в ней проводят капитальный ремонт. Специалисты связались с охраной учреждений и проводят проверку, пока информации о том, откуда взялся снаряд, нет, сообщил источник.

Недавно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону во время ремонта. Его обнаружили рядом с детсадом – воспитанников эвакуировали.

Ранее в Москве случайно откопали похожий на снаряд предмет.

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