Рядом с московской школой нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

На территории школы на ул. Плещеева в Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. К учебному заведению вызвали полицию, передает 360.ru со ссылкой на источник.

В школе не проводятся никакие мероприятия, так как сейчас в ней проводят капитальный ремонт. Специалисты связались с охраной учреждений и проводят проверку, пока информации о том, откуда взялся снаряд, нет, сообщил источник.

Недавно артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону во время ремонта. Его обнаружили рядом с детсадом – воспитанников эвакуировали.

Ранее в Москве случайно откопали похожий на снаряд предмет.