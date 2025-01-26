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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Гидрометцентр РФ: в Москве в воскресенье будет +4°C
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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода, дождь со снегом и местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице будет от +2°С до +4°С градусов. В ночь на понедельник похолодает до +1°C.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта.

По ее словам, метеорологическая весна будет приходить в столичный регион несколько раз — в январе, феврале и окончательно — в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Незадолго до этого ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета спрогнозировали, какой будет погода в России в течение 2025 года.

Ранее ученые опровергли теорию о связи между карантином из-за COVID-19 похолоданием на Луне.

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