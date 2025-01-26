Более 2 тыс. тонн загрязненного песка и грунта вывезли за сутки на Кубани

МЧС РФ: около 2,3 тыс. тонн песка и грунта вывезли за сутки в Краснодарском крае

Около 2,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка вывезли с берега за прошедшие сутки в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В министерстве заявили об обнаруженных незначительных выбросах нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С берега за сутки на временную площадку хранения были вывезены 2300 тонн загрязненного песка и грунта.

«Вывезено за сутки более 520 тонн, всего — более 134 тыс. тонн; на полигоны для сбора и утилизации вывезено 570 тонн, всего — около 40,5 тыс. тонн», — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки удалось очистить более 9 тыс. тонн песка.

25 января пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что специалисты начали финальную зачистку танков и внутренних помещений от остатков мазута на корме танкера «Волгонефть-239».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута.