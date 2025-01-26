Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 2 тыс. тонн загрязненного песка и грунта вывезли за сутки на Кубани

МЧС РФ: около 2,3 тыс. тонн песка и грунта вывезли за сутки в Краснодарском крае
close
Alexey Pavlishak/Reuters

Около 2,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка вывезли с берега за прошедшие сутки в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В министерстве заявили об обнаруженных незначительных выбросах нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С берега за сутки на временную площадку хранения были вывезены 2300 тонн загрязненного песка и грунта.

«Вывезено за сутки более 520 тонн, всего — более 134 тыс. тонн; на полигоны для сбора и утилизации вывезено 570 тонн, всего — около 40,5 тыс. тонн», — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки удалось очистить более 9 тыс. тонн песка.

25 января пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что специалисты начали финальную зачистку танков и внутренних помещений от остатков мазута на корме танкера «Волгонефть-239».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами