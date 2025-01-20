В Приморье мужчины обманули иностранца на 44 млн рублей, продав ему несуществующий трепанг

В Приморском крае мужчин арестовали за обман иностранца на 44 млн рублей

В Приморье суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в мошенничестве на более чем 40 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке городского типа Славянка. По версии следствия, фигуранты пообещали иностранцу предоставить две тонны трепанга.

«У фигурантов отсутствовала реальная возможность исполнить принятые на себя обязательства», – поделились в ведомстве.

Несмотря на это, за партию они потребовали у партнера 44 миллиона рублей, которые тот выплатил. Получив деньги, фигуранты перестали выходить на связь.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Суд отправил мужчин под стражу на два месяца.

На данный момент проводится расследование. Его ход и результаты находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее в Хабаровске пограничники изъяли 400 кг черной икры на сумму более 84 млн рублей.