Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье мужчины обманули иностранца на 44 млн рублей, продав ему несуществующий трепанг

В Приморском крае мужчин арестовали за обман иностранца на 44 млн рублей

В Приморье суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в мошенничестве на более чем 40 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке городского типа Славянка. По версии следствия, фигуранты пообещали иностранцу предоставить две тонны трепанга.

«У фигурантов отсутствовала реальная возможность исполнить принятые на себя обязательства», – поделились в ведомстве.

Несмотря на это, за партию они потребовали у партнера 44 миллиона рублей, которые тот выплатил. Получив деньги, фигуранты перестали выходить на связь.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Суд отправил мужчин под стражу на два месяца.

На данный момент проводится расследование. Его ход и результаты находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее в Хабаровске пограничники изъяли 400 кг черной икры на сумму более 84 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами