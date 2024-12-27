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Изменение климата угрожает травоядным животным

Conversation: изменения климата снижают питательную ценность растений для зверей
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Международная группа ученых пришла к выводу, что изменения климата негативно сказываются на питательной ценности растений. Это, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям для животных, которые питаются растительной пищей. Об этом сообщает портал The Conversation.

Растения являются основным источником пищи для более чем трети всех животных на планете. Однако недавно исследователи обнаружили, что из-за глобального потепления они становятся менее питательными.

В новом исследовании ученые выяснили, что ускоренный рост растений в условиях высоких температур и повышенного содержания углекислого газа часто сопровождается снижением концентрации важных питательных веществ. Это представляет особую опасность для травоядных видов, таких как гигантские панды, которые зависят от питательных свойств бамбука, и для сельскохозяйственных, таких как крупный рогатый скот, для которых ухудшение качества кормов может привести к снижению набора массы. Более того, такие изменения могут негативно сказаться на общей численности животных.

Изменение питательности растений может оказать влияние на экосистемы в целом — от тропических лесов до океанов, где даже морские водоросли теряют питательные вещества. По мнению ученых, такие долгосрочные экологические процессы требуют тщательного изучения, чтобы оценить их воздействие на биоразнообразие и выживание животных.

Ранее ученые выяснили, что ограничивает развитие жизни на Земле и других планетах.

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