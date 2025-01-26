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Стало известно, как россияне борются со стрессом

«Ромир»: четверть россиян борются со стрессом с помощью правильного питания
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В четвертом квартале прошлого года доля россиян, которые борются со стрессом с помощью правильного питания, выросла на четыре процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 25%. Об этом говорится в результатах исследования холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследователей, за год увеличилось количество людей, обращающихся к занятиям спортом как к способу борьбы со стрессом, составив порядка 19%. «Ромир» утверждает, что эта тенденция отражается в структуре потребительских расходов, где на свежие фрукты и овощи приходится почти 12% от общего бюджета.

Холдинг отметил в своем исследовании, что также наблюдается рост в категории средств для ухода, поскольку «люди стремятся не только к внутреннему, но и к внешнему благополучию».

«Ромир» отмечает, что эти тенденции показывают, что россияне все больше осознают важность здорового образа жизни, а также принимают шаги для улучшения своего физического и эмоционального благополучия.

До этого стало известно, что сервисы «Работа.ру» и СберЗдоровье провели исследование и установили, что в более чем трети, а именно 37% компаний сотрудники сами обращаются к руководству с просьбой о психологической помощи. Кроме того, 32% руководителей регулярно общаются со своими подчиненными, чтобы понять их эмоциональное состояние, тогда как 23% организаций используют приватные беседы с работниками для выявления потенциальных проблем.

Ранее ученый описал диету долгожителей.

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