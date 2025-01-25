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Ученый описал диету долгожителей

Daily Mail: бобовые, зерновые и овощи снижают холестерин у долгожителей
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Потребление бобовых, цельнозерновых, свежих овощей, орехов и натуральных растительных масел в совокупности с ранним ужином помогает увеличить продолжительность жизни. Об этом изданию Daily Mail рассказал биогеронтолог и клеточный биолог Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии.

Ученый отметил, что для снижения нагрузки на пищеварительную систему необходимо ужинать не позже, чем за три часа до сна. Поздний и «тяжелый» прием пищи, состоящий из продуктов с высоким содержанием жиров, может привести к повышению уровня «плохого» холестерина в крови.

«Плохой» холестерин переносится молекулами ЛПНП или липопротеинами низкой плотности, которые являются наиболее атерогенными — способными оседать на стенках сосудов и снижать их эластичность. Этот процесс называется атеросклерозом. Его последствиями выступают ишемическая болезнь сердца и головного мозга, инфаркт миокарда и инсульт.

Улучшить липидный обмен, наладить работу пищеварительной системы и снизить уровень окислительного стресса в организме помогают полезные и легко усвояемые продукты — бобовые (горох, фасоль), цельнозерновые (коричневый рис, хлеб из муки грубого помола), свежие овощи, орехи и натуральные растительные масла, например, оливковое.

Ранее ученые выяснили, что изюм помогает контролировать уровень сахара в крови.

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