Больше половины компаний следят за психологическим состоянием сотрудников

Более трети (37%) опрошенных компаний поделились, что сотрудники сами обращаются к руководству с просьбой о психологической помощи. 32% руководителей регулярно общаются со своими подчиненными, чтобы понять их эмоциональное состояние. 23% компаний используют приватные беседы с сотрудниками для выявления потенциальных проблем.

Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СберЗдоровье, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В меньшей степени используются такие методы, как внутреннее анкетирование (4%) и самостоятельный запрос сотрудников о помощи (3%).

16% компаний предоставляют своим работникам доступ к каким-либо программам психологической поддержки. Самый распространенный вариант — включение услуг психолога в ДМС (6%). Еще 6% компаний имеют в штате корпоративного психолога. Помимо этого, проводят вебинары о ментальном здоровье (3%), нанимают психолога на стороне (1%) и открывают горячую линию для помощи работникам (1%).

Артур Аветисян, исполнительный директор медицинской компании СберЗдоровье:

«Мы наблюдаем положительную тенденцию заботы людей о своем ментальном здоровье: согласно нашей внутренней статистике, количество консультаций с психологами, психотерапевтами, психиатрами за январь — октябрь в 2024 году увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Прогрессивные компании учитывают этот тренд в своей деятельности — мы видим рост спроса с их стороны на включение консультаций психологов в программы корпоративного здоровья».

В частности, это актуально в отраслях, где сотрудники часто общаются с клиентами очно или удаленно по телефону, или в мессенджерах: продавцы или сотрудники службы поддержки различного рода предприятий розничной торговли; специалисты отделов продаж любых компаний, которые ежедневно осуществляют большое количество исходящих холодных звонков, сталкиваются с необходимостью убеждать, отрабатывать возражения и так далее. Нельзя обойти вниманием и сферы, в которых работа связана с высоким напряжением, умственным трудом и высокой концентрацией внимания, где цена ошибки каждого сотрудника крайне высока.

Вместе с этим, часть работодателей считает необходимым заботиться только о физическом здоровье своих сотрудников. Возможно, это связано с тем, что результат наличия психологической поддержки не такой очевидный, как, например, от лечения простудных заболеваний. Но, как известно, выгорающие сотрудники на 63% чаще берут больничный и в 2,6 раза чаще ищут другую работу — это прямо сказывается на эффективности бизнеса.

Среди самых частых причин обращения сотрудников к психологу 69% респондентов отмечают выгорание, а 63% — высокий уровень стресса и тревожности. 38% компаний уверены, что это происходит из-за проблем в семье сотрудника. 31% выделяют конфликтную атмосферу в команде, 25% — отсутствие похвалы со стороны руководителя, а 19% — снижение вовлеченности в работу. 13% представителей компании отметили отсутствие у руководителей знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде.

Ранее выяснилось, что большинство россиян считают свою зарплату несправедливой.