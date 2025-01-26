Российские вузы пересмотрели состав вступительных экзаменов

Российские университеты до 20 января должны были утвердить свои правила приема, а также число контрактных мест. Об этом сообщает ТАСС.

Об изменениях в приемной кампании 2025/2026 учебного года агентству рассказали в восьми вузах: МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова. По приказу Минобрнауки, приемная кампания в бакалавриат, как обычно, стартует 20 июня.

По информации ТАСС, в российских вузах стало больше бюджетных и платных мест. В 2025–2026 учебном году их число превысит 619,1 тысячи. В РАНХиГС предложили на 11% больше бюджетных мест, а в РЭУ имени Плеханова общее количество мест увеличилось на 18%.

Изменился также список вступительных испытаний: так, для некоторых программ исключили иностранный язык. С 2026 года для всех инженерных направлений станет обязательным экзамен по физике.

25 января в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития сообщили, что в прошлом году году дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тыс. молодых специалистов, а наиболее популярными специальностями остались экономика и юриспруденция.

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