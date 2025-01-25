Названа самая популярная специальность у выпускников московских вузов

В прошлом годе году дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тыс. молодых специалистов, а наиболее популярными специальностями остались экономика и юриспруденция. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

В релизе отметили, что в 2024 году дипломы столичных вузов по направлению «экономика и менеджмент» получили 52,3 тыс. человек. Диплом с «юриспруденцией» выдали 31,7 тыс. выпускникам. Это в общей сложности 43% всех выпускников.

Несмотря на лидерство, доля указанных специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9 п.п. Это связано с новыми тенденциями на рынке труда, где более востребованы специалисты IT-сектора и инновационных дисциплин, которые развиваются вместе с передовыми технологиями. Число выпускников по направлению «ИТ и математика» за пять лет выросло в 1,6 раза и достигло почти 20 тыс. человек, что является более 10% от общего числа.

Третье место среди наиболее популярных специальностей заняли «инженерные и технические науки». При этом несколько лет эксперты наблюдают восстановление интереса молодежи к подобным профессиям. В 2024 году дипломы по этому профилю получили 23 тыс. человек.

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