Стало известно, россияне из каких профессий лучше всего знают английский

Лучше всего английский знают айтишники, преподаватели, банковские работники, врачи и маркетологи. Хуже всего – представители сферы услуг и производства. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос показал, что на высоком уровне (Upper Intermediate) английским чаще всего владеют специалисты сферы маркетинга и рекламы (67% опрошенных), сферы информационных технологий (IT) (63%) и образования и науки (33%). Чуть меньше специалистов, владеющих английским на уровне выше среднего, приходится на банковскую сферу (30%) и сферу здравоохранения и медицины (23%). Этот уровень владения языком предполагает понимание сложных текстов и позволяет общаться на английском без помощи словарей и переводчиков.

Интересно, что среди всех специалистов о продвинутом уровне владения (Advanced) чаще всего говорили представители сферы здравоохранения и медицины — 16% оценили свои знания именно так. По оценочной шкале владение языком на этом уровне приближено к уровню «носителя» языка, а разница между «носителем» языка и человеком изучающим язык заметна только специалистам.

«По данным экспертов Кембриджского университета, ученику необходимо 200 часов занятий, чтобы перейти на следующий уровень владения языком. При этом речь идет именно о занятиях с преподавателем — просмотр сериалов на английском не считается. Если вы учили английский в школе, наработанные знания и навыки не пропали бесследно — осталось их только воскресить. Влиять на процесс обучения могут также интенсивность самостоятельных занятий, методика обучения и, конечно, цель, ради которой вы учите язык», — комментирует Марина Евстратова, продакт-менеджер Skyeng.

На начальном, базовом уровне (Elementary) английским чаще всего владеют представители сферы услуг (40%) и производства (36%). На уровне ниже среднего (Pre-Intermediate), который предполагает некоторые грамматические знания и ограниченный словарный запас, чаще всего английским владеют специалисты розничной торговли и e-commerce (51%) и сотрудники государственной службы (29%). На среднем уровне, позволяющем бегло говорить на базовые темы и понимать несложные тексты, чаще всего английским владеют профессионалы сферы строительства и недвижимости.

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