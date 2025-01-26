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Названо число объявлений о ракетной опасности в Курской области за сутки

В Курской области шесть раз за сутки объявляли опасность атаки с воздуха
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области шесть раз за сутки запускалась сирена, оповещающая о ракетной опасности или угрозе атаки беспилотников. Об этом свидетельствует информация в Telegram-канале оперштаба региона.

Самое продолжительное предупреждение о ракетной опасности длилось меньше 10 минут. Последняя из них объявлялась в 22:29 мск 25 января.

В декабре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия делает все возможное для спасения жителей Курской области, которые оказались под контролем Украины. По ее словам, несколько месяцев продолжались поиски курян, которые оказались на территории временно подконтрольной украинским войскам, за помощью обращались их родственники.

С 6 августа 2024 года российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в России обвинили Запад в подготовке ВСУ к нападению на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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