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Москалькова рассказала о судьбе курян, оказавшихся под контролем ВСУ

Москалькова: для спасения из под контроля ВСУ курян делается все возможное

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия делает все возможное для спасения жителей Курской области, которые оказались под контролем Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на церемонии вручения медали уполномоченного «Спешите делать добро», передает ТАСС.

«Мы вместе с администрацией президента, Министерством обороны, ФСБ, с волонтерами делаем все возможное, чтобы оказать им помощь, перевести в безопасное место и затем вернуть их к близким», — поделилась омбудсмен.

По ее словам, несколько месяцев продолжались поиски курян, которые оказались на территории временно подконтрольной Вооруженным силам Украины, за помощью обращались их родственники.

Москалькова рассказала, что в Россию удалось вернуть 46 россиян.

Накануне омбудсмен сообщила, что находится в диалоге с Украиной по вопросу возвращения пропавших жителей Курской области. По ее словам, удалось выяснить судьбу еще ряда пропавших без вести жителей Курской области. Многие из них оказались в приграничном Суджанском районе региона.

Ранее Москалькова опубликовала список сотен пленных, которых отказывается забирать Украина.

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