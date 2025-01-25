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Российские отели смогут получать статус Pet Friendly

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly для гостиниц
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Depositphotos

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly для гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов. Об этом сообщили ТАСС в организации.

Стандарт направлен на адаптацию инфраструктуры отелей для гостей с питомцами. Он предусматривает возможность выделения части номерного фонда и общественных зон для их комфортного пребывания. Требования стандарта также распространяются на информационно-техническое обеспечение, общественные зоны, услуги и персонал.

Отели должны будут опубликовать на своем сайте политику средства размещения животных и правила проживания с ними. Гостям при заселении будет необходимо заполнить специальную анкету и предоставить ветеринарный паспорт питомца.

Отели со статусом Pet Friendly должны будут разместить миски с питьевой водой для животных в зоне приема гостей, а в зоне отдыха и ожидания — лежанки. Возле гостиницы или на ее территории должна быть создана зона для выгула питомцев, а номера должны быть оснащены дополнительным местом, а также мисками для воды и корма, и пакетами для уборки.

Со временем стандарт планируется перевести в статус ГОСТ.

О планах по введению стандарта для отдыха с животными замглавы Роскачества Юлия Михалева сообщала в сентябре 2024 года.

Ранее у москвичей вырос спрос на площадки для выгула собак.

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