Врач объяснил, кто наиболее уязвим перед вирусной пневмонией

Опасность вирусных пневмоний связана прежде всего с возможными осложнениями. Чаще всего от них страдают наиболее уязвимые группы людей — дети и пожилые люди, рассказал НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

При бактериальной пневмонии вирус, как правило, развивается внутри бронхов и альвеол, из-за чего утолщается стенка и поражается сосуд. Вирусные же пневмонии вызывают воспаление не внутри ткани, а вокруг нее, объяснил врач.

«Получается, что у нас две опасности от этих пневмоний — сама по себе пневмония, вызывающая поражения, и поверх этого еще и осложнения, — добавил он. — Особенно вероятны такие осложнения у маленьких и у стареньких».

Для гриппа, в отличие от коронавируса, дети являются основным контингентом поражения. Особенно это актуально для малышей младше двух лет, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, заключил врач.

Напомним, в Роспотребнадзоре до этого сообщили, что существенного подъема заболеваемости гриппом в России не ожидается. Это связано с успешной кампанией вакцинации — привито более 82 миллионов человек.

Ранее вирусолог предупредила об угрозе заражения таиландским штаммом гриппа.