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В Израиле нашли клад из сотен золотых и серебряных монет

Live Science: археологи нашли в Израиле клад из 364 золотых и серебряных монет
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Israel Antiquities Authority Official Channel/YouTube

Археологи обнаружили клад, состоящий из 364 золотых и серебряных монет, около руин средневековой синагоги вблизи Галилейского моря в Израиле. Об этом сообщает Live Science.

По данным издания, монеты лежали в двух кувшинах, которые были спрятаны под рухнувшей стеной здания.

Исследователи установили, что большая часть найденных монет была отчеканена в период Венецианской республики и султаната мамлюков. При этом самые ранние из них относятся ко времени правления дожа Франческо Дандоло (1329–1339), а самые поздние — к эпохе Франческо Фоскари (1423–1457). Некоторые из мамлюкских монет датируются первой половиной XV века, когда правил султан аль-Ашраф Барсбай (1422–1438).

Неизвестно, почему монеты были оставлены в синагоге. По одной из версий, деньги были пожертвованием на ремонт здания, по другой — это клад торговца, который по какой-то причине не забрал его. Также есть мнение, что монеты могли принадлежать паломникам, которые направлялись к гробнице пророка Аввакума, находящейся поблизости. Известно, что во второй половине XV века синагога пришла в упадок и оказалась заброшена.

До этого ученые из Хайфского университета и Института археологии Зинмана во время раскопок в долине реки Иордан обнаружили уникальный клад, состоящий примерно из 160 монет. Они были найдены в ходе раскопок на предполагаемом месте придорожной станции. Ученые выяснили, что монеты были отчеканены в 80/79 году до н. э. — в 25-й год правления Александра Янная (126–76 до н. э.) — царя Иудеи из династии Хасмонеев.

Ранее в Люксембурге выкопали 1700-летний клад эпохи Римской империи.

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