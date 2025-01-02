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В долине реки Иордан нашли тайник с редкими монетами

Uhaifa: в долине реки Иордан найден редкий клад из хасмонейских монет
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University of Haifa

Ученые из Хайфского университета и Института археологии Зинмана во время раскопок в долине реки Иордан обнаружили уникальный клад, состоящий примерно из 160 монет. Об этом сообщается на сайте университета — uhaifa.

Монеты, найденные в ходе раскопок на предполагаемом месте придорожной станции, были отчеканены в 80/79 году до н. э. — в 25-й год правления Александра Янная (126–76 до н. э.) — царя Иудеи из династии Хасмонеев. Все монеты имеют характерные отметки: на одной стороне изображена восьмиконечная звезда с арамейским текстом «Царь Александр, год 25», а на обратной — якорь с греческим текстом, который идентифицирует монеты как принадлежащие царю Александру Янная.

Считается, что клад был спрятан внутри стены и завернут в органический материал, который со временем разложился. Археологи также обнаружили ранее неизвестную дорожную станцию, а также ритуальную ванну (микву), резервуар для воды и другие сооружения вдоль долины Тирца.

«Такое количество монет – редкая находка, которая помогает понять значение этого места в историческом контексте», — отметил археолог Шайя Бар, один из руководителей исследования. Крепость Александрион, к которой, вероятно, вела эта дорога, была разрушена во время еврейского восстания против Рима (66–74 гг. н. э.).

Команда Хайфского университета планирует сохранить эти находки и сделать их доступными для широкой аудитории, обогатив знания современных людей о важной эпохой в еврейской истории.

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