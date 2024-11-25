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Суд национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower по делу экс-владельца банка «Югра»

РБК: суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в доход государства имущества, принадлежащего бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним структурам. По данным РБК, среди активов, которые планируется передать в государственную собственность, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на улице Профсоюзной, «Фаворит» в Электролитном проезде, торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

Адвокат Алексея Хотина Павел Хлюстов, представляющий интересы бизнесмена, сообщил, что в рамках этого процесса суд принял решение о национализации более 20 бизнес-центров и торговых комплексов. Суд не посчитал необходимым ждать вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению, пояснил он.

По словам Хлюстова, сами иски ФССП к бизнесмену были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности, которая предписывает рассматривать дела о правах на недвижимость исключительно в суде, расположенном по месту нахождения соответствующего имущества.

«Службу приставов не смущает тот факт, что она требует изъять десятки объектов недвижимости, находящихся в других районах Москвы,» — добавил адвокат.

ТАСС сообщал, что суд передал государству имущество 40 юрлиц по делу Хотина.

Ранее Хотин заявил о готовности пойти на СВО.

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