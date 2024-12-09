Экс-владельцы национализированного завода решили доказать законность приватизации

Российская Федерация в лице уполномоченных федеральных органов знала о приватизации в 1990-х годах и санкционировала ее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебные материалы защиты бывших собственников национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

В январе состоится заседание кассационного суда по этому делу. Все предыдущие заседания проходили в закрытом режиме.

Согласно документам, стратегия защиты основана на доказывании легитимности приватизации 1990-х за счет утверждения, что российское государство в лице уполномоченных федеральных органов знала о приватизации и одобрила ее.

В ноябре РБК сообщал, что группа компаний «Ариант» подала в суд на отвечающие за управление имуществом органы власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей, обвинив их в причинении убытков от незаконной приватизации металлургических предприятий в 90-е.

Ранее глава РСПП высказался о последствиях изъятия крупных челябинских предприятий.