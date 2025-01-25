Сенат конгресса США утвердил Кристи Ноэм на пост главы МВБ

Сенат США утвердил Кристи Ноэм в качестве министра внутренней безопасности (МВБ). Голосование транслировалось телеканалом C-SPAN.

Более 50 сенаторов поддержали ее кандидатуру. Хотя голосование еще продолжается, этого уже достаточно для ее утверждения.

На слушаниях в сенате, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, Ноэм заявила, что приоритетом для МВБ при новом президенте Дональде Трампе будет обеспечение надлежащего контроля над южной и северной границами, а также депортация нелегальных иммигрантов.

Ноэм была первым губернатором, который направил сотрудников Национальной гвардии в Техас для помощи штату в урегулировании кризиса на границе, созданного администрацией президента США Джо Байдена.

Еще до своего избрания на пост президента Дональд Трамп выразил надежду, что Ноэм на новом посту будет тесно сотрудничать с Томасом Хоманом, в обязанности которого войдет контроль над безопасностью границ и депортацией нелегальных мигрантов.

Ранее сенат конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона.