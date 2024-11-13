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Губернатор Южной Дакоты станет министром внутренней безопасности США

Трамп назначит губернатора Южной Дакоты Ноэм министром внутренней безопасности

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Brian Snyder/Reuters

Губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм станет министром внутренней безопасности США в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в заявлении республиканца, которое распространила его переходная команда.

«Я с радостью объявляю, что губернатор и бывшая конгрессвумен от штата Южная Дакота Кристи Ноэм будет назначена министром внутренней безопасности. Кристи отличается очень сильной позицией в вопросе безопасности границы», — отмечается в тексте.

Там указано, что Ноэм была первым губернатором, который направил сотрудников Национальной гвардии в Техас для помощи штату в урегулировании кризиса на границе, созданного администрацией президента США Джо Байдена.

Трамп выразил надежду, что Ноэм на новом посту будет тесно сотрудничать с Томасом Хоманом, в обязанности которого войдет контроль над безопасностью границ и депортация нелегальных мигрантов.

13 ноября Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства США. В тексте заявления указано, что «эти замечательные американцы» будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы американского государства боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

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