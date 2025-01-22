В Самаре возбудили дело после инцидента с депутатом и мигрантами

СК завел дело по инциденту в Самаре, где депутат открыл стрельбу по мигрантам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента в Самаре, где депутат открыл стрельбу по нападавшим мигрантам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что поздно вечером 20 января произошла потасовка между депутатом и местными жителями, в ходе которой участниками было применено травматическое оружие и «предметы, используемые в качестве оружия».

Следственным отделом по Промышленному району города возбудил дело по статье о хулиганстве с применением оружия. В ведомстве подчеркнули, что все участники конфликта установлены, с ними работают следователи.

Прокуратура Самарской области сообщила, что прокурор Промышленного района Самары взял на контроль ход расследования уголовного дела.

Один из участников конфликта, депутат Госдумы Михаил Матвеев, накануне заявил, что открыл стрельбу из машины по мигрантам, которые требовали отдать им его знакомую.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.