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В Ленобласти в будке для котов нашли раненого годовалого лисенка

В Ленинградской области лисенка с переломом доставили в центр реабилитации

В поселке Ковалево Ленинградской области на одном из частных участков в будке для котов обнаружили годовалого лисенка с травмированной лапой. Об этом в Telegram-канале сообщила государственная ветеринарная служба региона.

Согласно публикации, ветеринары узнали о животном, которому требуется помощь, от коллег из комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира. Лисенка удалось поймать и доставить в реабилитационный центр.

«При визуальном осмотре наблюдается вывих или перелом конечности, на месте животному сделают рентген, назначат лечение», — говорится в посте.

В начале января в Москве котенок провалился в вентиляцию и просидел там почти неделю. К столичным спасателям обратились жильцы одной из квартир на Осеннем бульваре. Они рассказали, что почти неделю слышат мяуканье из-за стены. Сначала они подумали, что звуки издает соседский кот. Но через несколько дней, когда они вернулись из поездки домой, они усомнились в этой версии — мяуканье по-прежнему продолжалось — и вызвали спасателей. С разрешения хозяина квартиры спасатели демонтировали розетки, в образовавшееся отверстие опустили гибкую камеру и на глубине 4,5 метра увидели источник звука.

Ранее ястреб-перепелятник попал в ловушку в метро Москвы.

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