В Москве котенок провалился в вентиляцию и просидел там почти неделю

В Москве спасли из вентиляции котенка, который просидел там почти неделю

Московские спасатели вызволили из вентиляции котенка, который провел в ней несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе общественного поисково-спасательного формирования «СпасРезерв».

К спасателям обратились жильцы одной из квартир на Осеннем бульваре. Они рассказали, что почти неделю слышат мяуканье из-за стены. Сначала они подумали, что звуки издает соседский кот. Но через несколько дней, когда они вернулись из поездки домой, они усомнились в этой версии — мяуканье по-прежнему продолжалось — и вызвали спасателей. Громче всего звуки были слышны около вентиляционного отверстия.

«С разрешения хозяина квартиры спасатели демонтировали розетки, в образовавшееся отверстие опустили гибкую камеру и на глубине 4,5 метров увидели источник звука», — рассказали в пресс-службе, добавив, что источником оказался котенок.

Сотрудники формирования увеличили отверстие в стене и с помощью петли для ловли животных вытащили кота.

«Пленник освобожден, поедет на ПМЖ к командиру экипажа. Будем ждать домашних приветов», — поделились в «СпасРезерве».

Ранее восьмилетний мальчик отдал свой скейтборд хулиганам, чтобы спасти от них котенка.