Ястреб-перепелятник попал в ловушку в метро Москвы

В Москве на станции метро «Смоленская» в ловушку попал ястреб-перепелятник. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его данным, хищная птица не могла вылететь со станции и нервничала. Сотрудникам метрополитена пришлось вызвать спасателей, которые поймали ястреба-перепелятника сочком. После это птицу передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Год назад в США сотрудники Института естественных наук в Вермонте научили рисовать потерявшего возможность летать ястреба-перепелятника по кличке Феррисбург. Для этого орнитологи окунают в краску его лапы, а затем ставят птицу на холст. Чтобы побудить Феррисбурга к движению по холсту, сотрудники института приманивают его червями. Занятия с питомцем проходят регулярно. По словам ученых, до того, как попасть в приют, ястреб-перепелятник был одомашнен и не умел самостоятельно охотиться. Кроме того, его плохо кормили и у него сломано крыло, поэтому птица не может летать.

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