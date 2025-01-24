Неизвестный швырнул коктейль Молотова в здание порохового завода в Татарстане

Mash: в Татарстане неизвестный швырнул коктейль Молотова в пороховой завод

В Татарстане неизвестный злоумышленник швырнул в здание завода коктейль Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле здания татарстанского порохового завода. Неизвестный швырнул в предприятие бутылку с зажигательной смесью. Огонь потушили, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Предварительно, позже на записях с камер видеонаблюдения заметили несовершеннолетнего с закрытым шарфом лицом. На вид подростку около 15 лет, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Петербурге суд избрал меру пресечения молодому человеку, обвиняемому в поджоге тепловоза. Злоумышленник швырнул в кабину на 18-м тупиковом пути станции Ручьи в Калининском районе коктейль Молотова.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички.