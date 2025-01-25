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Участника СВО не пустили в ночной клуб из-за надписи на футболке

Участника СВО не пустили в клуб из-за футболки с надписью «Армия России»

В Новороссийске участнику специальной военной операции (СВО) не разрешили войти в ночной клуб «Философ» из-за футболки с надписью «Армия России». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП-Новороссийск».

Отмечается, что его выгнали, как только он снял олимпийку и продемонстрировал свою футболку. В этот момент в клубе неожиданно «внезапно появился дресс-код».

Летом 2024 года депутат Государственной думы Михаил Романов заявил, что протокол о дискредитации Вооруженных сил России составили на администратора бара «Дайкири», расположенного в Санкт-Петербурге. Он обратил внимание на пост в социальных сетях, в котором участник специальной военной операции Александр рассказал, что в этом баре ему отказали в обслуживании. В связи с этим парламентарий направил запросы в ведомства.

Как заявила администрация бара, участник спецоперации был якобы пьян. При этом она утверждает, что он якобы был одет в камуфляж без отличительных признаков формы ВС РФ. По словам Алексея, он уже несколько лет не употребляет алкоголь.

Ранее в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО.

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