На Алтае подросток совершил попытку суицида из-за отказа матери отпускать его на СВО

В Алтайском крае 17-летний подросток попытался совершить самоубийство из-за того, что мама не разрешила ему отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 24 января в поселке Вавилонский. Подросток рассказал семье о том, что решил подписать контракт с министерством обороны РФ и уйти на СВО в феврале, когда ему исполнится 18 лет. Мама начала отговаривать сына, убеждая его, что он должен окончить колледж. Парень ответил, что не будет отказываться от своего решения, а если родители попробуют его остановить, то он покончит с собой.

В семье не придали значения словам подростка, и вскоре все легли спать. Ночью юноша закрылся в ванной и попытался совершить самоубийство. Родители услышали странные звуки, и проснулись. Они обнаружили сына в ванной без сознания. Подросток был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает.

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