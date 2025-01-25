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На Алтае подросток совершил попытку суицида из-за отказа матери отпускать его на СВО

Baza: на Алтае подросток попытался убить себя из-за отказа отпускать его на СВО
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае 17-летний подросток попытался совершить самоубийство из-за того, что мама не разрешила ему отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 24 января в поселке Вавилонский. Подросток рассказал семье о том, что решил подписать контракт с министерством обороны РФ и уйти на СВО в феврале, когда ему исполнится 18 лет. Мама начала отговаривать сына, убеждая его, что он должен окончить колледж. Парень ответил, что не будет отказываться от своего решения, а если родители попробуют его остановить, то он покончит с собой.

В семье не придали значения словам подростка, и вскоре все легли спать. Ночью юноша закрылся в ванной и попытался совершить самоубийство. Родители услышали странные звуки, и проснулись. Они обнаружили сына в ванной без сознания. Подросток был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает.

До этого студент первого курса московского Физтеха 18-летний Петр Ветчинкин покончил с собой после телефонных звонков мошенников. Они изводили молодого человека несколько часов, заставили взять кредиты, угрожали уголовными делами и расправой над близкими. Он не выдержал и совершил самоубийство. Это случилось 21 декабря — в день, когда люди под давлением злоумышленников поджигали банкоматы во многих городах России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Самаре девочка покончила с собой после того, как ее изнасиловал отец-полицейский.

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