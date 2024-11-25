В Самаре девочка покончила с собой после того, как ее изнасиловал отец-полицейский

Полицейского из Самары заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, полковник полиции, являющийся замглавы Средневолжского линейного УМВД России на транспорте и возглавляющий отдел по работе с личном составом, уже арестован. Он пробудет под стражей до 11 января 2025 года. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над дочерью, которая впоследствии совершила суицид. Возбуждено дело по статье о доведении до самоубийства.

11 ноября школьница попыталась покончить с собой и умерла в больнице 20 ноября. До этого местные СМИ писали, что девочка решилась на самоубийство из-за травли в школе. В СУ СКР по Самарской области ситуацию не комментировали. По месту работы отца погибшей сейчас проводится служебная проверка.

«В настоящее время оперативники собственной безопасности проводят комплекс мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в управления на транспорте МВД России по ПФО.

Ранее 13-летняя девочка из Курской области родила от отца-насильника.