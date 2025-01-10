«Пытался разобраться со всем один». Мошенники довели до суицида 18-летнего студента

Студент первого курса московского Физтеха 18-летний Петр Ветчинкин покончил с собой после телефонных звонков мошенников. Они изводили молодого человека несколько часов, заставили взять кредиты, угрожали уголовными делами и расправой над близкими. Он не выдержал и совершил самоубийство. Это случилось 21 декабря — в день, когда люди под давлением злоумышленников поджигали банкоматы во многих городах России.

Психологическое давление мошенников привело к смерти 18-летнего студента первого курса МФТИ Петра Ветчинкина. Молодой человек не выдержал угроз и совершил самоубийство. О произошедшем стало известно благодаря записям, оставленными близкими на его странице во «ВКонтакте».

В первой из них, от 24 декабря, сообщалось, что Ветчинкин скончался 21 декабря «от мошенников-всушников». Они терроризировали его шесть часов, заставляли оформить на себя кредиты, присылали письма о том, что он якобы состоит в экстремистской организации и угрожали расстрелом семье и близким.

«Он мужественно пытался разобраться со всем один. Мошенники довели его до самоубийства. 27.12.24 состоялись похороны», — говорилось в сообщении.

В день похорон вторую запись разместила его мама, Ольга Киселева. Она поблагодарила всех, кто помогал и оказывал поддержку и участие в трудный момент.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена хронология событий ужасного одного дня 21 декабря: примерно с 12 часов сын находился в непрерывной переписке и отвечал на звонки с неизвестными лицами. В 17.55 он вышел из дома, где находился на выходных вместе со мной и дочерью, после этого мобильный телефон был сразу выключен. В ходе следствия установлено время смерти примерно в районе 20.00. Тело было найдено в нескольких кварталах от дома», — написала она (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам женщины, неизвестные шантажировали Петра. Они призывали его совершить теракт, но он отказался.

Telegram-канал Baza уточнил, что тело 18-летнего Петра Ветчинкина было обнаружено вечером 21 декабря около дома на улице Удальцова. Позже на балконе 22-го этажа были найдены его сумка и студенческий билет.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее. Однако, как сообщает mk.ru, возбуждено уголовное дело.

Олимпиадник, поступивший в вуз мечты

О биографии юноши можно узнать из записи, размещенной во «ВКонтакте» на странице Физтех-школы Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики МФТИ.

«Петр с раннего детства был восхищен математикой. Решение сложных головоломок доставляло ему наслаждение. Потом головоломки переросли в олимпиады. Все возрастающий интерес именно к физике привели Петра из гимназии 1514 в Лицей Вторую Школу. Там Петр влился в команду олимпиадников, дважды был участником заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по физике. Особенно хорошо получались многоэтапные физические Олимпиады с экспериментальной и теоретической частью», — говорится в сообщении.

Петр хотел применить свои знания в реальной научной работе.

«Проведенная им оценка эффективности гетерогенных реакций окисления угля методом молекулярной динамики составила научную часть Олимпиады «Старт в науку», защищенную с абсолютным результатом. Эта олимпиада привела его в МФТИ, в свой вуз мечты, именно на ФЭФМ, где Петр планировал продолжать научную работу», — добавили в Физтех-школе.

Сдать свою первую сессию он не успел.