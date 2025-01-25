Просроченная книга вернулась в библиотеку спустя 56 лет с объяснительной запиской

Книга Хемингуэя, взятая 56 лет назад, вернулась в одну из американских библиотек, сообщает UPI.

Экземпляр романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» был возвращен в библиотеку штата Коннектикут с опозданием на 56 лет вместе с запиской, объясняющей причину задержки, и чеком, покрывающим стоимость книги.

В послании, которое оставил должник говорилось следующее: «Я родился и вырос в Гринвиче, а в 1980 году моя семья переехала на север штата Нью-Йорк. Недавно я перебирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, я надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо».

Представители библиотеки поблагодарили мужчину через соцсети.

«К счастью, у нас больше нет просроченных штрафов. Спасибо бывшему владельцу, который прислал нам эту книгу по почте, включая чек на замену ее на более новую копию», — отметили в библиотеке.

Аналогичная ситуация произошла в Британии прошлой осенью. Тогда в библиотеку одной из школ в Камбрии вернулась книга, взятая учеником 113 лет назад. Ее обнаружил мужчина, когда навещал родителей в Кармартеншире. Увидев надпись на обложке с именем Леонарда и адресом школы, он решил вернуть книгу обратно.

Ранее из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком.