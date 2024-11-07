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В школьную библиотеку вернулась книга, взятая учеником 113 лет назад

Daily Mail: в школьную библиотеку в британской школе вернулась книга, взятая в 1911 году

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St Bees School

В Англии в школьную библиотеку вернулась книга, взятая учеником 100 лет назад, пишет Daily Mail.

В школьную библиотеку в Камбрии вернулась книга «Поэзия Байрона», выписанная студентом Леонардом Юбанком 25 сентября 1911 года. Сам мужчина ушел на фронт во время Первой мировой войны, не успев вернуть произведение.

Данная книга была обнаружена другим мужчиной, навестившим родителей в Кармартеншире. Увидев надпись на обложке с именем Леонарда и адресом школы, он решил вернуть книгу обратно.

«Невероятно, что она вернулась к нам спустя столько лет», — прокомментировали в библиотеке.

Возвращение книги стало символом непреходящих связей между школой и ее выпускниками, и теперь история Леонарда будет увековечена в стенах заведения, заявили представители учебной организации.

Ранее в США библиотека закрылась из-за посетителя, подкинувшего коробку от DVD-диска с тараканами.

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