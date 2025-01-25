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Британский музей закрыл часть галерей из-за отключенных ИТ-систем

Британский музей закрыл ряд выставок из-за подрядчика, отключившего ИТ-системы
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Mara Brand/ImageBroker/Global Look Press

Британский музей временно закрывает часть своих галерей из-за отключения ИТ-систем бывшим подрядчиком. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя музея.

«ИТ-подрядчик, отстраненный на прошлой неделе, проник в музей и отключил несколько наших систем. Прибыла полиция, и он был задержан на месте», — заявил сотрудник.

Сейчас в музее ведется работа по восстановлению полноценной работы, однако некоторые экспозиции будут закрыты в течение выходных.

На днях директор Лувра Лоранс Де Кар обратилась к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Де Кар предупредила главу ведомства об «увеличении урона» и необходимости проведения масштабных работ. В записке, адресованной Дати от Де Кар, заявляется о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур.

Ранее была названа самая популярная выставка Третьяковки.

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