Британский музей закрыл часть галерей из-за отключенных ИТ-систем

Британский музей временно закрывает часть своих галерей из-за отключения ИТ-систем бывшим подрядчиком. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя музея.

«ИТ-подрядчик, отстраненный на прошлой неделе, проник в музей и отключил несколько наших систем. Прибыла полиция, и он был задержан на месте», — заявил сотрудник.

Сейчас в музее ведется работа по восстановлению полноценной работы, однако некоторые экспозиции будут закрыты в течение выходных.

На днях директор Лувра Лоранс Де Кар обратилась к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Де Кар предупредила главу ведомства об «увеличении урона» и необходимости проведения масштабных работ. В записке, адресованной Дати от Де Кар, заявляется о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур.

Ранее была названа самая популярная выставка Третьяковки.