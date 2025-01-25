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В Магадане мужчина устроил дебош и сдался силовикам, чтобы отдохнуть от жены за решеткой

Магаданец устроил дебош в кафе, чтобы попасть в изолятор и не возвращаться домой
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РИА Новости

В Магадане мужчина устроил дебош в кафе, чтобы попасть за решетку и отдохнуть от жены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел ранним утром 24 января в заведении на улице Пролетарской. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал об агрессивном посетителе и вскоре прибыл на место, чтобы задержать его. По словам работников кафе, мужчина выражался нецензурной бранью и приставал к окружающим.

Дебошир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не стал оказывать сопротивления при задержании. Силовики доставили его на медицинское освидетельствование, а затем передали в руки сотрудникам полиции.

По дороге в дежурную часть 38-летний нарушитель порядка сообщил росгвардейцам, что устроил дебош специально, чтобы не возвращаться домой к жене, которая выгнала его из квартиры за пьянство. Магаданец не захотел мириться с супругой и решил найти временный приют в спецприемнике для задержанных.

За мелкое хулиганство ему грозит административный арест сроком на 15 суток.

Ранее россиянка отказалась от мужа, собравшегося на СВО, и сдала его в приют для бездомных.

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