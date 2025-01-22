Россиянин избил соседку битой за соблазнение приятеля алкоголем

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела. Когда заступился за непьющего соседа, избив его собутыльницу битой. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в деревне Дубки Саратовской области, местный житель узнал, что его непьющий несколько лет приятель распивает спиртные напитки в компании их общей знакомой. Поведение женщины возмутило саратовца, вооружившись битой, он пришел в соседский дом и нанес несколько ударов 41-летней женщине.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали переломы нескольких ребер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 34-летний нападавший задержан, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей возлюбленной. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее россиянин избил бывшую жену замороженным куском мяса.