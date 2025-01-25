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Политолог назвал Россию страной возможностей для молодого поколения

Политолог Ляховецкий: престиж российского высшего образования растет
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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Сегодня для российских студентов создано множество возможностей в сфере науки, культуры и бизнеса, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Никита Ляховецкий.

Политолог отметил, что численность обучающихся за счет средств бюджетов различных уровней за период с 2019 года выросла на 161,6 тыс. человек, по договорам на платное обучение — на 95,3 тыс. человек.

«Это свидетельствует о повышении доступности высшего образования», — считает эксперт.

Никита Ляховецкий указал, что студенты являются активной частью волонтерского движения, в котором сегодня состоят миллионы россиян.

По его мнению, это свидетельство опоры страны на традиционные духовные ценности: отзывчивость, милосердие и взаимопомощь.

«Волонтерство дает возможность молодым людям найти себя в командной работе, научиться принимать управленческие решения. И одновременно создает мощный кадровый потенциал для будущего. Сегодня студенты, волонтеры молодежного движения «Народного фронта» помогают ликвидировать последствия разлива мазута в Анапе, доставляют гуманитарную помощь в освобожденные города, помогают стране справиться со всеми испытаниями», — констатировал политолог.

Также он заявил о росте престижа российского высшего образования, подчеркнув, что около 355 тыс. иностранных студентов сейчас получают образование в университетах России.

«Это рекордное количество иностранных обучающихся за все время. Интерес к высшему образованию среди россиян также растет. Более 70% выпускников школ считают, что должны получить высшее образование. Хотя 10 назад так считали только 50% выпускников», — добавил политолог.

Кроме того, эксперт напомнил о запущенной реформе системы высшего образования.

«Еще со времен СССР наши университеты славились фундаментальным образованием. Фундаментальность массово возвращается в вузы. Суть новой системы — в переходе на новые уровни высшего образования. На смену бакалавриату и магистратуре приходит базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (от года до трех) высшее образование», — сказал Ляховецкий.

Он убежден, что такие изменения позволят повысить общий уровень знаний и профессионализма выпускников.

Помимо этого, политолог обратил внимание, что День студентов, который отмечается в России 25 января, указывает на преемственность академической традиции в нашей стране.

Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета», уточнил эксперт.

Напомним, 25 января в России отмечают Татьянин день, который считается праздником студенчества.

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