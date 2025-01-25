Российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц

Большинство российских студентов тратит на жизнь от 11 до 15 тысяч рублей в месяц (29% ответов) или от 16 до 20 тысяч рублей в месяц (26% ответов). Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 12% респондентов назвали сумму от 21 до 25 тысяч рублей, столько же — от 36 до 40 тысяч рублей. По 6% живут на 46 – 50 тысяч рублей в месяц и на 51 – 60 тысяч рублей в месяц, по 2% тратят от 26 до 30 тысяч, от 71 до 80 тысяч и от 91 до 100 тысяч рублей в месяц. Только у 3% студентов на жизнь уходит от 100 тысяч рублей в месяц.

Для большинства опрошенных (43%) основным источником дохода остается финансовая помощь родителей. Чуть меньше (37%) зарабатывают самостоятельно. По 11% опрошенных ответили, что подрабатывают и получают стипендию или гранты. Среди прочего студенты упоминали также финансовую поддержку от любимого человека, материальную помощь и пособия от государства.

Отвечая на вопрос о самых больших тратах, студенты могли выбрать несколько вариантов. Больше всего проголосовали за расходы на еду (51%) и проезд (33%). По 15% ответили, что их основные траты приходятся на аренду жилья и походы в кафе и рестораны.

Еще у 7% студентов много денег уходит на бьюти-процедуры, 5% называют затратными походы в кино, театры и клубы, а 4% — образовательные курсы. В числе свободных вариантов ответов студенты упоминали также траты на оплату внутриигровых товаров.

Большинство опрошенных (40%) после поступления в вуз или колледж продолжают жить с родителями, чуть меньше (35%) снимают квартиру или комнату. Еще 12% живут в общежитии, а 9% — в собственных квартирах. Остальные разместились у друзей или родственников.

Более четверти участников опроса (26%) говорят, что не могут совмещать работу с учебой. Еще 20% пока не работают, но планируют начать, 15% подрабатывают несколько часов в неделю, а 13% время от времени занимаются фрилансом. Только 9% студентов работают полный день, а остальные опрошенные получают доход от ведения блога.

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