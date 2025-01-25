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Индонезийцы, окончившие вузы в России, оценили свое образование

Индонезийские выпускники университетов РФ считают Россию лучшей страной мира
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Depositphotos

Индонезийцы, которые окончили российские университеты, считают РФ лучшей страной мира, сообщила РИА Новости кандидат философских наук Казанского федерального университета Джойс Хелен Мавунту на полях круглого стола о российском образовании.

По словам женщины, она гордится тем, что училась в университете в РФ.

«Другие люди может и хотят учиться в Америке и Западной Европе, но мы, выпускники из России, гордимся тем, что учились в величайшей стране в мире», — сказала Мавунту.

РИА Новости отмечает, что другие выпускники разделили ее мнение.

В конце января стало известно, что с 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной. Теперь в стране будет три уровня высшего образования: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура.

Ранее экс-президент Индонезии разрешила установить свой памятник в России.

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