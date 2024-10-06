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В РФ могут установить памятники экс-президентам Индонезии

Экс-президент Индонезии Сукарнопутри разрешила установить свой памятник в России

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Global Look Press

Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри разрешила установить в Санкт-Петербурге памятники себе и своему отцу, первому главе государства Сукарно. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Сукарнопутри рассказала, что она недавно совершила визит в Санкт-Петербургский государственный университет. Во время поездки экс-президент Индонезии отметила уважение к истории борьбы ее отца. В частности, речь идет о создании памятника Сукарно. По словам Сукарнопутри, ректор университета также предложил воздвигнуть и ей памятник, на что она ответила, что подумает.

«После того как я вернулась на родину и поразмыслила над этим вопросом, взглянув на исторические отношения между двумя народами и странами, а также на будущие вызовы, я поняла, насколько важно укреплять сотрудничество в области образования, исследований и инноваций. Это большая честь не только для Бунг Карно и меня лично, но и для всего народа Индонезии», — сказала экс-президент.

До этого Сукарнопутри дала характеристику президенту России Владимиру Путину. По ее словам, глава государства является сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах.

Ранее новый президент Индонезии назвал Россию большим другом.

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