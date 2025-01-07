«Базовое высшее» вместо бакалавриата: как изменится образование в России

С 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной. Теперь в стране будет три уровня высшего образования: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура. Что известно о новой системе и затронут ли изменения тех, кто уже учится по старой, — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме поддерживают решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата и переходе на новую систему высшего образования, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, «это правильный шаг для повышения качества образования».

«Будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — заявил он.

Как уточнили в Минобрнауки, на новую систему высшего образования российские вузы перейдут с 1 сентября 2026 года . К этому времени министерство намерено подготовить все необходимые нормативные акты. До того в качестве эксперимента система была опробована в шести вузах Калининграда, Москвы, Петербурга и Томска.

Что изменится?

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России будут введены новые уровни образования:

базовое высшее со сроком обучения от 4 до 6 лет — замена бакалавриату и специалитету;



со сроком обучения от 4 до 6 лет — замена бакалавриату и специалитету; специализированное высшее , включающее в себя магистратуру, ординатуру и программы ассистентуры-стажировки (срок обучения от 1 до 3 лет);



, включающее в себя магистратуру, ординатуру и программы ассистентуры-стажировки (срок обучения от 1 до 3 лет); профессиональное — новый уровень образования, к которому относится аспирантура.

Подробности в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя парламентского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, базовая ступень высшего образования предполагает отказ от бакалавриата в сторону специалитета, то есть «просто высшего образования». Вторая ступень — специализированное высшее образование, то есть «попытка увязать магистратуру с ранее полученным базовым образованием».

«Это прямое продолжение специальности. Скажем, вы получили базовое образование как юрист, а специализированное, оно же магистратура, как юрист в области гражданского права. <...> Важно, чтобы эти ступени были совместимы», — пояснил парламентарий.

Еще одно изменение касается формата обучения в аспирантуре. По словам Смолина, в Болонской системе аспиранты «вместо того чтобы заниматься научными исследованиями, что называется, продолжали образование», теперь же предполагается «вернуться к системе, когда они занимались, прежде всего, наукой». В прежнем законе об образовании это называлось послевузовским образованием.

Студентов, которые учатся по старой системе, изменения не затронут , они смогут завершить образование согласно начатой программе.

Выход из Болонской системы

С 2003 года в России действовала Болонская система высшего образования. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, страны — участники системы решили приостановить российское представительство. А затем о выходе из Болонского процесса заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Позже, в 2023 году, решение было подтверждено указом президента России Владимира Путина.

«Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, – усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность», – сказал Фальков на совещании с ректорами российских университетов, прошедшем 17 декабря 2024 года.

«Синтез СССР и последних десятилетий». Россия отказывается от Болонской системы Владимир Путин предложил изменить систему высшего образования в России, отказаться от Болонской системы и... 21 февраля 20:05

Болонская система основана на декларации с принципами организации работы вузов, принятой в итальянской Болонье в 1999 году. Ее суть состоит в создании единых общеевропейских стандартов высшего образования, которые должны помогать студентам, выпускникам и преподавателям передвигаться между странами для обмена знаниями и опытом.

В Болонской системе приняты три ступени образования: 1) бакалавриат, 2) магистратура и 3) докторантура. Переход возможен лишь последовательно. Для оценки уровня преподавания введены так называемые кредиты, которые свидетельствуют о количестве часов, потраченных на изучение той или иной дисциплины (1 кредит равен 36 академическим часам). Для студентов и преподавателей декларируется принцип мобильности, то есть можно, например, поступить в один университет, а в итоге окончить другой, даже за пределами своей страны.

Для присоединения к Болонскому процессу необходимо выполнить ряд требований, главные из которых — трехступенчатая система высшего образования (бакалавриат, магистратура и докторантура) и учебные программы, соответствующие единому общеевропейскому стандарту. В настоящее время участниками Болонской системы являются около 50 стран, в том числе все республики бывшего СССР, за исключением государств Средней Азии.