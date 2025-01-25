Enel: в Бразилии почти 100 тысяч человек остались без света из-за дождей

Почти 100 тысяч человек остаются без света в бразильском Сан-Паулу из-за сильных дождей. Об этом говорится в сообщении энергетической компании Enel.

Там отметили, что заранее мобилизовали план действий в чрезвычайных ситуациях. На местах усилены бригады, которые продолжают работать над нормализацией обслуживания 99 тысяч клиентов, оставшихся без электричества.

В Сан-Паулу из-за проливных дождей затоплена часть улиц, пути на одной из линий метро также были затоплены.

Накануне сообщалось, что зимний шторм «Эовин» принес рекордные порывы ветра в 183 километра в час в Голуэй на западе Ирландии. «Эовин» стал «погодной бомбой» с разрушительными ветрами. Как сообщили в государственной энергетической компании ESB, порядка 715 тысяч домов, ферм и предприятий остались без электричества. С приближением шторма власти Ирландии и некоторых частей Шотландии объявили красный уровень погодных предупреждений.

Ранее жителей Британии предупредили об аномально мощном снегопаде.