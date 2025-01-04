Жителей Британии предупредили об аномально мощном снегопаде

Daily Mail: часть Британии может быть отрезана от мира из-за мощного снегопада

В Великобритании ожидается сильный снегопад в выходные, из-за него часть сельских общин острова могут быть отрезаны от мира. Об этом пишет Daily Mail.

Температура воздуха опустится до показателя в -10°С, выпадет более 30 сантиметров снега. В некоторых районах высота сугробов может достигать 40 сантиметров.

Желтый уровень опасности объявлен на территории большей части Англии, а также Уэльса. Он будет действовать с 12 часов субботы до 23:59 воскресенья.

2 января сообщалось, что Марокко, на севере Африки, впервые за 50 лет выпал снег. Местные метеорологи объяснили это значительным притоком холодного воздуха из Северной Европы.

До этого стало известно, что в Якутске ожидается аномальное снижение температуры до -51 °С. Суровые морозы должны закончиться 4 января.

Ранее сообщалось, что к началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежный прогноз погоды на 9 дней.