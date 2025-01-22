В страховом стаже хотят учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком

Министерство труда России предложило учитывать в страховом стаже граждан все периоды отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков журналистам, передает ТАСС.
Ведомство подготовило законопроект, который предполагает снятие ограничений по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет.
Котяков отметил, что ранее в страховой стаж можно было зачесть до шести лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, теперь же будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком.
По его словам, это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях.
Изменения также затронут уже вышедших на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии, добавил министр.
Кроме того, проект закона также расширяет перечень мер материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня».
До этого в Госдуму внесли на рассмотрение региональный законопроект, нацеленный на уточнение понятия «отпуск» в Трудовом кодексе.
Ранее в Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком.