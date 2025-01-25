Дочь основателя «Б.Ю. Александров» получит деньги с его счетов в Монако

Черемушкинский суд Москвы обязал передать деньги основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова, находящиеся на его счету в банке в Монако, дочери предпринимателя Екатерине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Александров скончался в ноябре 2020 года от коронавируса. После его смерти начался процесс раздела имущества среди наследников. Дочь основателя бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров» не согласилась со списком, в результате чего подала иск в суд. В нем она попросила исключить из наследства деньги, находящиеся на счету предпринимателя в Монако.

По словам Александровой, в 2019 году она заключила с отцом беспроцентный займ, после чего перечислила ему на счет в банке Монако деньги для оформления вида на жительство. Александров должен был вернуть деньги 1 декабря 2020 года, но накануне скончался.

Родственники основателя «Ростагроэкспорта» решили оспорить договор. В 2022 году Черемушкинский суд Москвы отказал им, после чего они подали жалобу в Мосгорсуд. В результате судья отменил решение и признал договор между дочерью и отцом недействительным.

Александрова снова подала иск об исключении денег из наследства. После рассмотрения дела Черемушкинский суд Москвы вынес решение в ее пользу. Согласно решению судьи, счет предпринимателя в Монако будет исключен из состава наследства. Также судья обязал взыскать в пользу Александровой деньги с других наследников.

14 января стало известно, что вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и другие его наследники пытаются через суд признать свои права собственности на квартиру художественного руководителя «Ералаша». Из документов следует, что истцы требуют признать за ними право собственности по 1/4 доли каждому на жилье.

Ранее бывший совладелец сырков «Б.Ю. Александров» подал иск о взыскании 402 млн рублей с производителя.